Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayesri 1.
Amatör Küme B Grubu'nda oynanan son hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup eden Güneşspor, ligde kalma sevinci yaşadı.
Stat: Argıncık 1Nolu
Hakemler: Emre Altun, Osman Baruk, Ahmet Çıtak
Saha Komiseri: Ceyhun Denli
Amarat Gençlik: Yunus Babayiğit, Serhat Bozdoğan, Ali Kocaaslan (Dk.55 Bayram Dinçer), Erdin Kaynar, Sedat Sönmez, Hakan Baydilli, Ömer Yıldız (Dk.14 Mehmet Durdu), Fatih Tekin, Tarık Tiryaki, Duran Yılmaz, Kürşat Cengiz
Güneşspor: Metin Sarı, Habib Özdemir, Cengizhan Bakar, Fatih Aslan, Tunahan Gök (Dk.50 Orhan Çankaya), Turgut Vural, Emre Altun, Emirhan Dağdemir, Mehmet Yenilmez, Can Tanal, Nuri Balcıoğlu (Dk.70 Volkan Türkmenoğlu)
Goller: Dk.12 Emirhan Dağdemir, Dk.88 Emre Altun (pen) (Güneş) Dk.14 Ömer Yıldız (Amarat)