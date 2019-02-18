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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayesri 1.

Amatör Küme B Grubu'nda oynanan son hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup eden Güneşspor, ligde kalma sevinci yaşadı.


Stat: Argıncık 1Nolu


Hakemler: Emre Altun, Osman Baruk, Ahmet Çıtak


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


Amarat Gençlik: Yunus Babayiğit, Serhat Bozdoğan, Ali Kocaaslan (Dk.55 Bayram Dinçer), Erdin Kaynar, Sedat Sönmez, Hakan Baydilli, Ömer Yıldız (Dk.14 Mehmet Durdu), Fatih Tekin, Tarık Tiryaki, Duran Yılmaz, Kürşat Cengiz


Güneşspor: Metin Sarı, Habib Özdemir, Cengizhan Bakar, Fatih Aslan, Tunahan Gök (Dk.50 Orhan Çankaya), Turgut Vural, Emre Altun, Emirhan Dağdemir, Mehmet Yenilmez, Can Tanal, Nuri Balcıoğlu (Dk.70 Volkan Türkmenoğlu)


Goller: Dk.12 Emirhan Dağdemir, Dk.88 Emre Altun (pen) (Güneş) Dk.14 Ömer Yıldız (Amarat)

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