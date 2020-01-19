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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren Palasspor’u 6-3 yenerek puanını 33’e çıkarttı ve şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren Palasspor'u 6-3 yenerek puanını 33'e çıkarttı ve şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.


Stat: Argıncık Nolu Saha


Hakemler: Furkan Ulu, Turan Çelik, Muhammet Ülker


Gültepespor: Metin Sarı, Hüseyin Saltık, İsrafil Vural (Dk. 75 Turgut Kıvrak), Cankat Yalçın, Niyazi Türkan, Yunus Emre Altınalana, Ömer Mete (Dk. 86 Kubilay Babacan), Şahin Boz, Ünal Narinç, Alihan Soyak, Ömer Bozkuş


Palasspor: Nurtaç Tozak, Kadir Koçak, Erdinç Cengiz, Seyit Ali Selvitop, İsmail Zengin (Dk. 30 Mustafa Demir) (Dk. 86 Seyit Ali Bozdağ), Hacı Baykuş, Yaşar Polat, Mehmet Yılmaz, Özgür Çapan, Emre Özyaşar, Mehmet Zengin (Dk. 50 Emre Bozdemir)


Goller: Hüseyin Saltık Dk. 10 , 57 ve 85 , Ömer Bozkuş Dk. 15 , Cankat Yalçın Dk. 25 , Yunus Emre Altınalana Dk. 78 (Gültepespor) , Mehmet Yılmaz Dk. 5 ve 90 , Hacı Baykuş Dk. 42 (Palasspor)


Kırmızı Kart: Özgür Çapan Dk. 60 (Palasspor)

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