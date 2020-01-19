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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda rahat bir konumda bulunan iki takımın karşılaşmasında Makfitspor, rakibi Akkışla Gençlikspor’u 3-2 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda rahat bir konumda bulunan iki takımın karşılaşmasında Makfitspor, rakibi Akkışla Gençlikspor'u 3-2 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Murat Özçetin, Fatih Yıldırım, Kadir Çelikbaş


Makfitspor: Abdullah Yakup Boyraz , Yunus Emre Kulan, Ahmet Köksal (Dk. 65 Halil İbrahim Özdeniz), Mithat Özdemir, Emrah Demir, Canberk Yalçın, İrfan Yeğin, Arif Öncü (Dk. 74 Engin Tutuk, Erkan Boyrazx, İsmail Çoban, Ramazan Kunur


Akkışla Gençlik: Muhammed Arık, Mehmet Bekar, Tuğrul Kelek, Hüseyin Öz, Vedat Mortaş, Önder Şen, Osman Çamdal (Dk. 68 Mehmet Çatalkaya), Eren Ertekin(Dk. 74 Onur Kişi), Onur Avcı, Hakan Daşdemir, Emre Ağırbaş


Goller: Erkam Boyraz Dk. 16 , 60 ve 90 (Makfitspor) , Vedat Mortaş Dk. 5 , Emre Ağırbaş Dk. 90 (Akkışla Gençlik)

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