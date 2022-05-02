Kayseri 1.
Amatör Küme B Grubu maçında Kocasinan Gençlikspor zayıf rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 11-1 yenerek 3 puan aldı.
Stat: Argıncık 2 nolu
Hakemler: Birtan Ekren, Bekir Kahraman, Cenk Uluçınar
Kocasinan Gençlikspor: Alpaslan Ötügen, Emin Osman Kahveci, Yusuf Boran, Cankat Yalçınx, Batuhan Öztürk, Muratcan Aktaş, Okan Duran, Seyit Bilecen, Ramazan Bulmuş, Musa Küpeli, Ahmet Soyak
Kayseri İdman Yurdu: Tacettin Evli, Mehmet Bozkurt, Nuri Avcı, Mehmet Samet Beklen, Mustafa Aslan, Şaban Deveci, Teoman Dalgıç, Alperen Şenol, Hanifi Can Söğüt, İhsan Mengü, Mehmet Emin Ergin
Goller: Ramazan Bulmuş Dk. 2 (pen), Okan Duran Dk. 4, Cankat Yalçın Dk. 6, 50 ve 61, Ramazan Bulmuş Dk.11, Seyit Bilecen Dk. 25, Musa Küpeli Dk. 35, Ahmet Soyak Dk. 58 ve 88, Batuhan Öztürk Dk. 74 (Kocasinan Gençlikspor) Ahmet Aslan Dk. 80 (Kayseri İdman Yurdu)