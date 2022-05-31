Kayseri 1.
Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Furkan Ulu, Murat Ahi, Ahmet Karyağdı
Yeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı, Kadir Güngör, Fatih Han Kayar, Hidayet Eray Uzun, Mustafa Aydın, Mikail Polat, Mustafa Yorulmaz (Dk.55 Mehmet Fatih Selvi), Raşit Cengiz, İlhan Coşkun, Engin Altıntaş, Furkan Ahmet Demir
Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan, Yusuf Koçkat, Efendi Arıcı, Ali Kaan Yiter, Eren Erdal Tarcan, Muhterem Can Köse, Sezgin Lama, Erkan Kızıltan, İsmail Doğan, Tunahan Kumru, Emre Oksuz
Goller: İlhan Coşkun, Mehmet Fatih Selvi, Raşit Cengiz (2) (Yeni Kıranardıspor), Muhterem Can Köse (2) (Argıncık Esnafspor)