İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1.

Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 4-2 mağlup etti.



Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Furkan Ulu, Murat Ahi, Ahmet Karyağdı


Yeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı, Kadir Güngör, Fatih Han Kayar, Hidayet Eray Uzun, Mustafa Aydın, Mikail Polat, Mustafa Yorulmaz (Dk.55 Mehmet Fatih Selvi), Raşit Cengiz, İlhan Coşkun, Engin Altıntaş, Furkan Ahmet Demir


Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan, Yusuf Koçkat, Efendi Arıcı, Ali Kaan Yiter, Eren Erdal Tarcan, Muhterem Can Köse, Sezgin Lama, Erkan Kızıltan, İsmail Doğan, Tunahan Kumru, Emre Oksuz


Goller: İlhan Coşkun, Mehmet Fatih Selvi, Raşit Cengiz (2) (Yeni Kıranardıspor), Muhterem Can Köse (2) (Argıncık Esnafspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.