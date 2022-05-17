Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kıranardıspor: 2 - Yeni Esenspor: 1

Kayseri 1.
Amatör Küme maçında Kıranardıspor ile Yeni Esenspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Kıranardıspor aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: İbrahim Çolak, Fatih Yıldırım, Yakup Aksoy
Kıranardıspor: Fatih Alıcı, Kadir Güngör, Fatih Han Kaya, Hidayet Eray Uzun (Murat Çadır) Mustafa Aydın, Mikail Polat, Ferhat Aslan, Raşit Cengiz, İlhan Coşkun, Engin Altı
Yeni Esenspor: Sefa Karasu, Durmuş Tarım, Berkay Kemur, Emre Yenidoğan, Ozan Sergen, Murat Kara, Kahraman Yunay, Emrah Seringen, Oğuzhan Aydın, Berkay Özdem, Ahmet Aslan
Goller: Mikail Polat Dk.27, Ferhat Aslan Dk.41 (pen) (Kıranardıspor) Murat Kara Dk.18 (pen) (Yeni Esenspor)
Kırmızı Kartlar: Sefa Karasu Dk.90+3, Durmuş Tarım Dk.90+1 (Yeni Esenspor)