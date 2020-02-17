Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi

Hem şampiyonluk yarışı, hem de ligde kalma mücadelesinde son 2 haftaya girildi. 3 takım şampiyonluk mücadelesi verdiği B Grubunda 3 takım ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İşte 20.haftada alınan toplu sonuçlar;

Gültepespor 3-0 Tomarza Belediyespor

Makftispor 0-1 Palasspor

Sanayi Esnafspor 3-1 Kayseri Kafkasspor

Argıncık Esnafspor 2-1 Akkışla Gençlikspor

Kayserigücü FK 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Kayseri OSB Atletikspor (BAY)