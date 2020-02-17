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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı.

Hem şampiyonluk yarışı, hem de ligde kalma mücadelesinde son 2 haftaya girildi. 3 takım şampiyonluk mücadelesi verdiği B Grubunda 3 takım ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İşte 20.haftada alınan toplu sonuçlar;


Gültepespor 3-0 Tomarza Belediyespor


Makftispor 0-1 Palasspor


Sanayi Esnafspor 3-1 Kayseri Kafkasspor


Argıncık Esnafspor 2-1 Akkışla Gençlikspor


Kayserigücü FK 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)


Kayseri OSB Atletikspor (BAY)

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