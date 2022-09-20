Kayseri 1. Amatör Küme başlıyor

Kayseri Birinci Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 24-25 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan 15 müsabaka ile başlayacak.
Kayseri Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. 3 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Sezonun açılış maçları 24 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı, Erkilet Stadı ve Vali Muammer Güler Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak. Açılış maçlarında Erciyesgücü FK- Sosun Birlikspor, Buğdaylıspor-Talas Denizspor ve Sanayi Esnafspor ile Cuma Uluçay Talasspor takımları karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Yeni Erciyesspor ve Kayseri Demirspor takımları BAY olarak geçecek.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;
24 Eylül Cumartesi Argıncık Stadı 2 Nolu
16.30 Erciyesgücü FK-Sosun Birlikspor
24 Eylül Cumartesi Erkilet Stadı 2 Nolu
16.30 Buğdaylıspor-Talas Denizspor
24 Eylül Cumartesi Vali Muammer Güler
16.30 Sanayi Esnafspor-Cuma Uluçay Talas
25 Eylül Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu
12.30 Kocasinan Gençlik-Kılıçaslan Yıldız
14.30 Turanspor 1966-Bünyan Belediyespor
16.30 Yeni Kıranardı-Talas Anayurtspor
25 Eylül Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu
12.30 Güneşspor-Kafkasspor
16.30 Göktürkspor-Belisnspor
25 Eylül Pazar Erkilet 1 Nolu Saha
12.30 İsmail Okumuş -Tomarza Belediyespor
25 Eylül Pazar Erkilet 2 Nolu Saha
14.30 Erkiletspor-Palasspor
16.30 Yavuzspor-Kayseri İdman Yurdu
25 Eylül Pazar Akkışla Stadı
14.00 Akkışlaspor- Argıncık Esnafspor
25 Eylül Pazar Sindelöyük Stadı
16.00 Sindelhöyükspor-Anadolu Yıldızları
25 Eylül Develi İlçe Stadı
16.00 Develi 1954 - Yahyalı Gençlerbirliği
25 Eylül Pazar İncesu Stadı
15.30 İncesu Gençlikspor-Yerköyspor