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Kayseri 1. Amatör Küme başlıyor

Kayseri Birinci Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 24-25 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan 15 müsabaka ile başlayacak.



Kayseri Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. 3 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Sezonun açılış maçları 24 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı, Erkilet Stadı ve Vali Muammer Güler Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak. Açılış maçlarında Erciyesgücü FK- Sosun Birlikspor, Buğdaylıspor-Talas Denizspor ve Sanayi Esnafspor ile Cuma Uluçay Talasspor takımları karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Yeni Erciyesspor ve Kayseri Demirspor takımları BAY olarak geçecek.


Kayseri Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;


24 Eylül Cumartesi Argıncık Stadı 2 Nolu


16.30 Erciyesgücü FK-Sosun Birlikspor


24 Eylül Cumartesi Erkilet Stadı 2 Nolu


16.30 Buğdaylıspor-Talas Denizspor


24 Eylül Cumartesi Vali Muammer Güler


16.30 Sanayi Esnafspor-Cuma Uluçay Talas


25 Eylül Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu


12.30 Kocasinan Gençlik-Kılıçaslan Yıldız


14.30 Turanspor 1966-Bünyan Belediyespor


16.30 Yeni Kıranardı-Talas Anayurtspor


25 Eylül Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu


12.30 Güneşspor-Kafkasspor


16.30 Göktürkspor-Belisnspor


25 Eylül Pazar Erkilet 1 Nolu Saha


12.30 İsmail Okumuş -Tomarza Belediyespor


25 Eylül Pazar Erkilet 2 Nolu Saha


14.30 Erkiletspor-Palasspor


16.30 Yavuzspor-Kayseri İdman Yurdu


25 Eylül Pazar Akkışla Stadı


14.00 Akkışlaspor- Argıncık Esnafspor


25 Eylül Pazar Sindelöyük Stadı


16.00 Sindelhöyükspor-Anadolu Yıldızları


25 Eylül Develi İlçe Stadı


16.00 Develi 1954 - Yahyalı Gençlerbirliği


25 Eylül Pazar İncesu Stadı


15.30 İncesu Gençlikspor-Yerköyspor

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