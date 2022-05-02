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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu

Kayseri 1.

Amatör Küme C Grubu maçında Sungurspor ile Cuma Uluçay Talasspor karşılaştı. 3 puanı alan taraf 2 gol atan Sungurspor oldu.



Stat: Argıncık 2 nolu


Hakemler: Ahmet Çıtak, İbrahim Çolak, Bekir Kahraman


Sungurspor: Mehmet Can Keser, Emircan Yıldırım, Mehmet Sönmez, Sait Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Emre Ulu (Dk. 80 Mehmet Kıraç), Halil Aladağ, Ali Öncü, Murat Kıraç


Cuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir, Serkan Sönmez, Kemal Kargın, Furkan Şanlı, Enes Güler, Ünal Narinç, Şahin Boz, Hasan Yazgan, Erdem Temir (Dk. 68 Paşacan Demirkaya), Hüseyin Saltık, Onur Recep Çopur (Dk. 68 Muhammet Turp)


Goller: Halil Aladağ Dk. 83, Cengiz Eşme Dk.87 (Sungurspor)


Kırmızı Kartlar: Kemal Kargın Dk. 89, Yavuz Özbey (maç sonu) (Cuma Uluçay Talasspor)

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