Kayseri 1.
Amatör Küme C Grubu maçında Sungur FK, karşılaştığı 1966 Turanspor'u 8-3 mağlup etti.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Rıza Öztürk, Bekir Kahraman, Sema Çetin
1966 Turanspor: Mustafa Uğuş, Ömer Tiryaki, Tarık Tiryaki, Samet Sarıçiçek, Furkan Tağ, Mustafa Yıldırım, Melik Yıldırım, İldiren Kağan Tüfek, Ener Batar, Muhiddin Bahar, Furkan Bakıcı
Sungur FK: Mehmet Can Keser, Mehmet Kurtuluş, Mehmet Fatih Sönmez, Sait Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Emircan Yıldırım, Emre Ulu, Mehmet Kıraç, M. Ali Öncü, Murat Kıraç
Goller: Melik Yıldırım (3) (1966 Turanspor) Emircan Yıldırım (pen), Mehmet Ali Öncü (3), Halil Aladağ (2), Cengiz Eşme (2) (Sungur FK)