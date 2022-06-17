Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kayseri Demirspor: 2 - 1966 Turanspor: 2

Kayseri 1.
Amatör Küme C Grubu maçında, Kayseri Demirspor ile 1966 Turanspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Esat Sabuncu, Abdulkadir Keğin, Adem Barış Mecit
Kayseri Demirspor: Muhammed Ali Özgen, Ayhan Şahin, Eren Acır, Alican Koçer, Emircan Koçer, Furkan Taha Kınacı, Mustafa Şimşek, Yusuf Ali Kumsuz, Yunus Güneri, Batuhan Duran, Muhammed Şanlı
1966 Turanspor: Mustafa Uğur, Furkan Bakıcı, Tarık Tiryaki, Muhittin Bahar, Melih Yıldırım, Samet Sarıçiçek, Furkan Tağ, Enes Bahar, Emre Soykan
Goller: Mustafa Şimşek dk. 14 ve 33 (Kayseri Demirspor) Emre Soykan dk.45, Muhittin Bahar dk.55 (1966 Turanspor)
Kırmızı Kart: Melih Yıldırım dk.75 (1966 Turanspor)