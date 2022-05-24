Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Sungur FK: 4 - Demirspor: 1

Kayseri 1.
Amatör Küme C Grubu lideri Sungur FK, ligin 11. haftasında oynadığı maçta Kayseri Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Esat Sabuncu, Muhammed Emin Çolak, İbrahim Bayram
Sungur FK: Mehmet Can Keser, Mehmet Kurtuluş, Mehmet Fatih Sönmez (DK.46 Okan Recai Ateş), Sait Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Emre Ulu (Dk.85 Hakan Karataş), Cengiz Eşme (Dk.85 Avni Gümüştepe), Murat Kıraç, Mehmet Kıraç (Dk.71 Berkay Arı), Mehmet Ali Öncü (Dk.89 Bedirhan Sahun) Emincan Yıldırım
Kayseri Demirspor: Muhammed Ali Özgan, Alican Koçer (Dk.82 Arif Dalgalı) Emircan Koçer, Yasin Köşeevli, Mustafa Karakavak Dk.72 Yusuf İslam) Behçet Ekinci, Batuhan Duman, Muhsin Gürhan (Dk.82 Furkan Taha Kınacı), Yunus Güneri (Dk.82 Sait Kavak), Muhammet Şanlı (Dk.46 Yusuf Ali)
Goller: Mehmet Kıraç dk.28, Mehmet Ali Öncü dk.63, Emincan Yıldırım dk.68, Berkay Arı dk.75 (Sungur FK), Yunus Güneri dk.59 (Kayseri Demirspor)