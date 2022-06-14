İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor lideri mağlup etti

Kayseri 1.

Amatör Küme D Grubu maçında Erkiletspor, grup lideri Anadolu Yıldızları'nı 2-1 mağlup ederek puanın sahibi oldu. Anadolu Yıldızları bu mağlubiyetle sezonun ilk mağlubiyetini aldı


Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Caner Kalem, Oğuzhan Bahçıvan


Erkiletspor: Ahmet Şahin Demir, Bekir Aslan, (İlker Toprak dk.53), Burhanettin Börklü, (M. Sefa dk.53), Hüseyin Yalçın, Adem Yerli, Emircan Irmak, Muammer Savaş, Fatih Emre Taş, Mustafa Özgür Uludağ Ulupınar, (Mikail Akdaş dk.53), İbrahim Sadri Şimşek, M. Gazi Hançer


Anadolu Yıldızları: M. Enes Özgen, Oğuzhan Şimşek, Samet Akşit, Ali Yıldız, Muhammet Kaya, Samet Ünsal, Arif Aslan, (Aziz M.Gül dk.80), M. Emre Şahin, Karahan Hamurcu, Murat Aydın, (Mehmet Gül dk.88), Mustafa Yılmaz


Goller: İbrahim Sadri Şimşek dk.50 (pen), Mikail Akdaş dk. 87 (Erkiletspor), Karahan Hamurcu dk.32 (Anadolu Yıldızları)


Kırmızı Kart: Samet Ünsal dk.49(Anadolu Yıldızları)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.