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Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 - Anadolu Yıldızları: 4

Kayseri 1.

Amatör Küme D Grubu maçında Kafkasspor ile Anadolu Yıldızları karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı Anadolu Yıldızları 4-2 kazanarak aldı.


Stat: Erkilet 2 Nolu


Hakemler: Hüseyin Keğin, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş


Kafkasspor: İsmail Atalay Resul Kahriman, Fırat Durkut, Samet Altınbuğa, Mehmet Dikmen, Sabri Doğan, Erman Çilsal, Okan Çetiner, Ali Rıza Sancak, İbrahim Çalış. Serdar Ekinci


Anadolu Yıldızları: Enes Özgen, Oğuzhan Şimşek, Samet, Muhammet Kaya, Ali Yıldız, Samet Bulut, Arif Aslan, Emre Şahin, Karahan Hamuran, Murat Aydın, Mustafa Yılmaz


Goller: İbrahim Çalış Dk.53, Okan Çetiner Dk.88 (pen) (Kafkasspor) Karahan Hamuran Dk.22 ve 48, Arif Aslan Dk.49 ve 51 (Anadolu Yıldızları)

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