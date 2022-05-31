Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 - Anadolu Yıldızları: 4

Kayseri 1.
Amatör Küme D Grubu maçında Kafkasspor ile Anadolu Yıldızları karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı Anadolu Yıldızları 4-2 kazanarak aldı.
Stat: Erkilet 2 Nolu
Hakemler: Hüseyin Keğin, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş
Kafkasspor: İsmail Atalay Resul Kahriman, Fırat Durkut, Samet Altınbuğa, Mehmet Dikmen, Sabri Doğan, Erman Çilsal, Okan Çetiner, Ali Rıza Sancak, İbrahim Çalış. Serdar Ekinci
Anadolu Yıldızları: Enes Özgen, Oğuzhan Şimşek, Samet, Muhammet Kaya, Ali Yıldız, Samet Bulut, Arif Aslan, Emre Şahin, Karahan Hamuran, Murat Aydın, Mustafa Yılmaz
Goller: İbrahim Çalış Dk.53, Okan Çetiner Dk.88 (pen) (Kafkasspor) Karahan Hamuran Dk.22 ve 48, Arif Aslan Dk.49 ve 51 (Anadolu Yıldızları)