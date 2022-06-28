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Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Talas Denizspor: 8 - Döğerspor: 2

Kayseri 1.

Amatör Küme D grubu maçında Talas Denizspor ile Döğerspor karşılaştı. 10 golün atıldığı maçta 3 puanı Talas Denizspor kazandı.


Erkilet stadındaki maçta prestij için mücadele eden iki takımın maçında 10 gol vardı. Talas Denizspor, lige veda eden rakibi karşısında 3 puanı farklı kazandı. Rakibine karşı her iki yarıda attığı goller ile farkı giden Talas Denizspor, kalesinde 2 gol görmesine rağmen sahadan 8-2 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Talas Denizspor 16 maçta 24 puan toplayarak ligi 5. sırada tamamladı. Döğerspor ise 10 puanda kalarak ligi 9. sırada tamamladı ve küme düşen ekiplerden birisi oldu.

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