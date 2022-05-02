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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme E Grubu maçında Makfitspor ile Kocasinan Yemlihaspor karşı karşıya geldi.

Makfitspor rakibi Kocasinan Yemlihaspor'u 3-0 yenerek 3 puanı aldı.



Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin, Abdulkadir Keğin, Oğuzhan Bahçıvan


Makfitspor: Abdullah Yakup Boyraz, İrfan Yeğin, Canberk Yalçın, Mehmet Hançer (Dk.16 Emrah Demir), Yunus Emre Kulan, Oktay Koçak, Hüseyin Can Uçar (Dk.46 Ömer Bozkuş), Mahmut Sami Birsengüven (Dk.60 Kerem Teke), Kubilay Babacan (Dk.67 Batuhan Yıldız), Alihan Soyak (Dk.46 Mehmet Akpınar), Ramazan Aksoy


Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Mustafa Yıldırım (Dk.35 Sami İnkayası), Hüseyin Pekşan, Ömer Yasin, Serhat Özdemir, Yusuf Berat (Dk.75 Rüstem Çin), Ahmet Arsoy (Dk.75 Ömer Sun), Murat Çift, Mustafa Bartu, Adem Yönel, Kahraman Eyüp Alan (Dk.70 Ferdi Yılmaz)


Goller: Ramazan Aksoy dk.11, Mehmet Akpınar dk.85 ve 90 (Makfitspor)

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