Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme E Grubu maçında Makfitspor ile Kocasinan Yemlihaspor karşı karşıya geldi.
Makfitspor rakibi Kocasinan Yemlihaspor'u 3-0 yenerek 3 puanı aldı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Abdulkadir Keğin, Oğuzhan Bahçıvan
Makfitspor: Abdullah Yakup Boyraz, İrfan Yeğin, Canberk Yalçın, Mehmet Hançer (Dk.16 Emrah Demir), Yunus Emre Kulan, Oktay Koçak, Hüseyin Can Uçar (Dk.46 Ömer Bozkuş), Mahmut Sami Birsengüven (Dk.60 Kerem Teke), Kubilay Babacan (Dk.67 Batuhan Yıldız), Alihan Soyak (Dk.46 Mehmet Akpınar), Ramazan Aksoy
Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Mustafa Yıldırım (Dk.35 Sami İnkayası), Hüseyin Pekşan, Ömer Yasin, Serhat Özdemir, Yusuf Berat (Dk.75 Rüstem Çin), Ahmet Arsoy (Dk.75 Ömer Sun), Murat Çift, Mustafa Bartu, Adem Yönel, Kahraman Eyüp Alan (Dk.70 Ferdi Yılmaz)
Goller: Ramazan Aksoy dk.11, Mehmet Akpınar dk.85 ve 90 (Makfitspor)