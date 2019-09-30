Kayseri 1. Amatör Küme

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ile Makfitspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.
İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı
Hakemler: Kemal Deliktaş, İbrahim İmrağ, Yaşar Özçetin
OSB Atletikspor: Ali Birol, Mustafa Yeşil, Furkan Batar, Mustafa Aydın, Hamza E. Gürpınar, Emre Karakaya, Mecit Kayabaşı, Yiğit Başaran, Eray Lafçı, Ömer Yıldız, Muhammet Yasin
Makfitspor: Mehmet Polat, Onur Kodaş, Emrah Demir, İbrahim Fındıkçı, Yunus Emre Kulan, Resul Kahraman, Mahmut Sami Birsengüven, Mehmet Akif Kurt, Erkan Boyraz, Canberk Yalçın, Kerem Bahadır Teke
Goller: Ömer Yıldız (dk. 39) (Kayseri OSB Atletikspor), Mehmet Akif Kurt (dk. 17) (Makfitspor)
Kırmızı Kartlar: Mustafa Aydın (dk. 86) (Kayseri OSB Atletikspor), İbrahim Fındıkçı (maç sonu) (Makfitspor)