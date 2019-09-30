İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1. Amatör Küme

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ile Makfitspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.


Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı


Hakemler: Kemal Deliktaş, İbrahim İmrağ, Yaşar Özçetin


OSB Atletikspor: Ali Birol, Mustafa Yeşil, Furkan Batar, Mustafa Aydın, Hamza E. Gürpınar, Emre Karakaya, Mecit Kayabaşı, Yiğit Başaran, Eray Lafçı, Ömer Yıldız, Muhammet Yasin


Makfitspor: Mehmet Polat, Onur Kodaş, Emrah Demir, İbrahim Fındıkçı, Yunus Emre Kulan, Resul Kahraman, Mahmut Sami Birsengüven, Mehmet Akif Kurt, Erkan Boyraz, Canberk Yalçın, Kerem Bahadır Teke


Goller: Ömer Yıldız (dk. 39) (Kayseri OSB Atletikspor), Mehmet Akif Kurt (dk. 17) (Makfitspor)


Kırmızı Kartlar: Mustafa Aydın (dk. 86) (Kayseri OSB Atletikspor), İbrahim Fındıkçı (maç sonu) (Makfitspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.