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Kayseri 1. Amatör Küme

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme C Grubu lideri 1966 Turanspor, ligin son hafta karşılaşmasında Talas Denizspor'a gol olup yağdı. Rakibini 10-0 gibi farklı mağlup eden 1966 Turanspor maç sonu büyük sevinç yaşadı.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Nusret Yıldırım, İbrahim Bayram


1966 Turanspor: Baykal Altay, (Mustafa dk.70), Osman Kayapınar, Enes Bahar, Emre Akyüz, Hüsnücan, İ. Kağan Tüfek, (Berat dk.70), Adem, Mustafa Yıldırım, (Emirhan dk.50), Ramazan Sinanoğlu, (Hacı Kaya dk.70), Melih Yıldırım, (Ali dk.80), Tuğrul Çetin


Talas Denizspor: Mustafa Demir, (Ali Eren dk46), Fatih Aslan, İbrahim Öz, Furkan Taha, (Gazi Efe dk.70), Murat Yiğit, (Ali dk.46), Tolga Taşoluk, Onur Dökmeci, Cuma Eraslan, (Akif Korkmazyürek dk.40), Ali Aslan, (Can Mutlu dk.28), Fatih Bağçı, Mustafa Solak


Goller: Adem (dk.2, 30, 83), Melih Yıldırım (dk.37, 63, 65), Enes Bahar (dk.50, 88), Emirhan (dk.77), Ali Yıldırım (dk.84) (1966 Turanspor)

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