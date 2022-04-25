Kayseri 1. Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 5 - Bünyan Belediyespor: 1

Kayseri 1.
Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor ligin 6.haftasında oynadığı maçta Bünyan Belediyespor'u 5-1 gibi fakrlı mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Tolga Selvi, Oğuzhan Bahçıvan
Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Mustafa Yıldırım, Hüseyin Pekşan (Dk.78 Ömer), Serhat Özdemir, Ömer Yasin Güler, Yakup Kozan (Dk.46 Murat Çift), Yusuf Berat (Dk.78 Mehmet Öner), Adem Yönel, Rüstem Çin (Dk.33 Kahraman Eyüp Alan), Mustafa Bartu, Ahmet Ersoy (Dk.60 Resul)
Bünyan Belediyespor: Memduh Keskin, Alperen Tunçtan (Dk.78 Mikail Kurt), Emre Erduran (Dk.75 Ahmet Çatal), Mehmet Keskin, Nurettin Batar, M. Enes Yücel (Dk.75 Ömer), Emirhan Karakoç, Tekin Özbek, Yaşar Polat (Dk.65 M. Yasin Yücel), Ümit Bozkuş (Dk.78 Atilla), Emre Yıldırım
Goller: Yakup Kozan dk.8, Murat Çift dk.50, Hüseyin Pekşan dk.70, Kahraman Eyüp Alan dk.80, Mehmet Öner dk.85 (Kocasinan Yemlihaspor) Emre Yıldırım dk.20 (Bünyan Belediyespor)