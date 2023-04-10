Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme Play-Off son maçında Sosun Birlikspor ile Talas Anayurtspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışlarında sonunda 7-6'lık sonuçla kazanan Sosun Birlikspor oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam, Recep Güneş, Ahmet Çıtak
Sosun Birlikspor: Musacan Taşdan, Hakan Sümer, Halil Polat, Serhat Menekşe, (M. Esat dk.82), Murat Tahmaz, Ahmet Korkmaz, İbrahim Özdin, Ali Bayazıt, Okan Duran, Oğuz Menekşe, (Ramazan dk.73), B. Ali Taraf
Talas Anayurtspor: Deniz, Bahri Gören, (Aziz Mahmut dk.73), Doğan Bilgin, Mehmet Beştepe, Ahmet Sürmeli, Serhat Pakır, Okan Gürkan, Mevlüt Yılmaz, Semih Can Gül, Batuhan Taştan, Samet Dağlı, (Metin Yılmaz dk.33)
Goller: Halil Polat (dk.21) (Sosun Birlikspor), Mevlüt Yılmaz (dk.87) (Talas Anayurtspor)