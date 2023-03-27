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Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off: Sosun Birlikspor: 4-Güneşspor: 3

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme Play-Off ilk maçında Sosun Birlikspor ile Güneşspor karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı zorlu doksan dakikada kazanan 3-2'lık sonuçla Sosun Birlikspor oldu.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Recep Güneş, Nusret Yıldırım


Sosun Birlikspor: Musacan Taşdan, Hakan Sümer, Halit Polat, Serhat Menekşe, Murat Tahmaz, Ahmet Korkmaz, İbrahim Özdin, Ali Bayazıt, B. Ali Taraf, Okan Duran, Oğuz Menekşe


Güneşspor: Ömür Tuzcu, Mehmet Durdu, Onurhan Ünal, Erdin Kaynar, Burak Furkan Bakıcı, Ömer Faruk Özkan, Egemen Polat, Ahmet Emin Karaca, Bahattin Can Ardınç, Emre Çolak, Fatih Demircan


Goller: Halil Polat (dk. 21, 25, 38) Halil Polat, İbrahim Özdin (dk.65) (Sosun Birlikspor), Fatih Demir (dk.15, 70), Egemen Polat (dk.73) (Güneşspor)

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