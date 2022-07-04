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Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off: Sungur FK: 1 - Erkiletspor: 0

Kayseri 1.

Amatör Küme Play-Off maçında Sungur Futbol Kulübü, 80.dakikada attığı golle Erkiletspor'u 1-0 yenerek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.


Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz, Abdulkadir Keğin, Nail Berkant Sarıkaya


Sungur FK: Mehmet Can Keser, Emircan Yıldırım, Mehmet Fatih Sönmez, Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, (Dk.90 Altuğ Karahançer), Murat Kıraç, Berkay Arı, (Dk.58 Mehmet Kıraç), Mehmet Ali Öncü, Halil Aladağ (Dk.90 Mehmet Kurtuluş)


Erkiletspor: Ahmet Şahin Demir, İlker Toprak, Gazi Hançer, Hüseyin Yalçın, Âdem Yerli, Emircan Irmak (Dk.82 Baki Öztoprak), Sefa Uludağlar (Dk.85 Burhaneddin Börklü), Fatih Emre Taş, Mikail Akdaş, (Dk.82 Özgür Uludağ), İbrahim Sadri Şimşek, Muammer Savaş


Gol: Halil Aladağ dk.80 (Sungur FK)

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