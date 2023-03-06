Kayseri 1. Amatör Küme: Sindelhöyükspor: 3- Yahyalı Gençlerbirliği: 1

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Sindelhöyükspor, dün oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sindelöyükspor aldığı galibiyetle Play-Off şansını sürdürdü.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Kadir Çelikbaşi Muhammed Emin Vural
Sindelhöyükspor: Tolga Taha Dinç, Mevlit Dinç, Mustafa Yıldır, Mustafa Mert Özkara, Samet Özdemir, Hidayet Ayhan, Alper Gürkçü, Ahmet Kulbaklı, Hakan Dede, Yusuf Balcı, Şaban Çimenli
Yayhalı Gençlerbirliği: Kemal Duran, Sami Seyis, Enes Seyis, Ali Eren Güçlü, Mirkan Yıldırım, Hasan Hüseyin Akkuş, Mustafa Özkan, Hasan Ali Özkan * Enes Çobanlı * Koray Aktaş, Emrah Kaplangiray
Goller: Hidayet Ayhan (dk. 10, dk. 40), Yusuf Balcı (dk. 29) ( Sindelhöyükspor), Koray Aktaş (dk. 51) (Yahyalı Gençlerbirliği)