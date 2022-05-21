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Kayseri 1. Amatör Küme: Sümerspor: 0 - Anayurt Finalspor: 1

Kayseri 1.

Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Anayurt Finalspor, ligin 10. haftasında oynadığı maçta Sümerspor'u son dakikadaki penaltı golü ile 1-0 mağlup etti.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Resul Kural, Seyit Burhanettin Şahan


Sümerspor: Mustafa Arıcan, Hasan Doruk, Enes Şamil Böke, Resul Batuhan Dursun, Halil İbrahim Özdeniz, Ramazan, Furkan Koçak, Utku Güverti, Alperen Rıdvan, Serkan Varol, Mustafa Deliduman


Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan, Şehmuz Dukan, Enes Yıldız, Alican Haşkara, İlker Angıt, Hasan Demirağ, Samet Mermer, Abdulkerim Yener, Alperen Dinçaslan, Görkem Çetin, Zekeriya Öztaş


Gol: Hasan Demirağ Dk.90 (pen) (Anayurt Finalspor)

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