Kayseri 1. Amatör Küme: Sümerspor: 0 - Anayurt Finalspor: 1

Kayseri 1.
Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Anayurt Finalspor, ligin 10. haftasında oynadığı maçta Sümerspor'u son dakikadaki penaltı golü ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Resul Kural, Seyit Burhanettin Şahan
Sümerspor: Mustafa Arıcan, Hasan Doruk, Enes Şamil Böke, Resul Batuhan Dursun, Halil İbrahim Özdeniz, Ramazan, Furkan Koçak, Utku Güverti, Alperen Rıdvan, Serkan Varol, Mustafa Deliduman
Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan, Şehmuz Dukan, Enes Yıldız, Alican Haşkara, İlker Angıt, Hasan Demirağ, Samet Mermer, Abdulkerim Yener, Alperen Dinçaslan, Görkem Çetin, Zekeriya Öztaş
Gol: Hasan Demirağ Dk.90 (pen) (Anayurt Finalspor)