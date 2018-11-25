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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması karşılıklı goller ile 1-1 sonuçlanınca Hacılar Erciyesspor ile Argıncık Esnafspor puanları paylaştı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması karşılıklı goller ile 1-1 sonuçlanınca Hacılar Erciyesspor ile Argıncık Esnafspor puanları paylaştı.


Stat: Argıncık 2 nolu saha


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Hakemler: Mehmet Altıparmak, Turan Çelik, Şükrü Sevim


Argıncık Esnaf: Said Kocağlu, Doğan Akbalık, Ahmet Servi,Doğan Çorboğa, Ahmet Dayan, Özkan Yağmur (Dk. 87 Furkan Kankulu), Yusuf Koçkat (Dk. 79 Can Köse), Hamdi Tavşan, Mücahit Çelik, Durmuş Tarım, Arif Can


Hacılar Erciyesspor: Ahmet Özpeker, Orhan Uzun, Burak Kalkan (Dk. 65 Bahadır Söylemez), Yunus Emre Bayrak, Murat Çobanoğlu, Murat Eğrikılıç, Fevzi Tecir, Burak Polat, Ahmet Dalcı, Buğrahan Karagöz, Adem Erül (Dk. 60 Enes Dağtekin)


Goller: Dk. 12 Adem Erül (Hacılar Erciyes) Dk. 55 Ahmet Dayan (Argıncık Esnaf)

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