Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması karşılıklı goller ile 1-1 sonuçlanınca Hacılar Erciyesspor ile Argıncık Esnafspor puanları paylaştı.

Stat: Argıncık 2 nolu saha

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Hakemler: Mehmet Altıparmak, Turan Çelik, Şükrü Sevim

Argıncık Esnaf: Said Kocağlu, Doğan Akbalık, Ahmet Servi,Doğan Çorboğa, Ahmet Dayan, Özkan Yağmur (Dk. 87 Furkan Kankulu), Yusuf Koçkat (Dk. 79 Can Köse), Hamdi Tavşan, Mücahit Çelik, Durmuş Tarım, Arif Can

Hacılar Erciyesspor: Ahmet Özpeker, Orhan Uzun, Burak Kalkan (Dk. 65 Bahadır Söylemez), Yunus Emre Bayrak, Murat Çobanoğlu, Murat Eğrikılıç, Fevzi Tecir, Burak Polat, Ahmet Dalcı, Buğrahan Karagöz, Adem Erül (Dk. 60 Enes Dağtekin)

Goller: Dk. 12 Adem Erül (Hacılar Erciyes) Dk. 55 Ahmet Dayan (Argıncık Esnaf)