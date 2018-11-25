Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Stat: Argıncık 2 nolu saha
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Hakemler: Ahmet Sinan Berköz, Sami Yılmaz, Turan Çelik
Talasgücü Belediye: Semih Bahar, Yakup Çilkaya, Faruk Demir, Eray Eker, Yakupcan Yazgan, Ali Avcı (Dk. 60 Kaan Melül), Uğur Taşpınar, Kaan Şahin, Mustafa Erkoç, Mikail Canpolat, Dursun Erdem Yıldız
Gençlerbirliği: Harun Bayram, Fatih Aktal, Caner Dilli, Batuhan Alan, Yunus Emre Şahin, Mert Cingöz, Hasan Pamuk, Hüseyin Uytum, Samet Aydın, Sezai Küçük
Goller: Dk. 55 Dursun Erdem Yıldız, Dk. 89 Mustafa Erkoç (Talasgücü)
Kırmızı Kart: Dk. 80 Caner Dilli (Gençlerbirliği)