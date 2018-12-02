Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Kılıçaslan Yıldızspor' her iki yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği, üst sıralardaki yerini korudu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Yaşar Çetin, Furkan Ulu, Harun Soyeşik

Saha Komiseri: Mustafa Turan Akgül

Gençlerbirliği: Harun Bayram, Umut Tunç, Emre Şahin, Furkan Can, Fatih Aktaş, Mert Cingöz, Eren Demir, Batuhan Alan, Samet Aydın (Dk. 72 Ahmet Topay), Hasan Pamuk, Abdullah Deniz

Kılıçaslan Yıldız: Mehmet Sarıçay, Ömer Faruk Kalkan, Güray Kepenenk, İsmail Polat, Can Doldur, Selçuk Çiftçi, Osman Kersanlı, Eren Duran, Hasan Sancak, Ahmet Kurt, Ozan Karacabey (Dk. 72 Burak Erdoğan)

Goller: Dk. 3 Hasan Pamuk, Dk. 82 Abdullah Deniz (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Dk. 70 Osman Kersanlı (Kılıçaslan Yıldız)