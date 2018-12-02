Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren Kayseri İdman Yurdu, güçlü rakibi Belsinspor'u son dakikada bulduğu gol ile 3-2 yenerek altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Hakan Çam **, Dursun Asutay **, Mustafa Kalaycı **

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik, Yasin Silay, Nuri Avcı, Alim Usta, Mustafa Karakaya, Ahmet Karahan, Rahim Özlü, Orhan Çınar, Samet Duygu (Dk. 75 Hüseyin Özer), Galip Akyıldızx, Ömer Işık (Dk. 78 Oğuzhan Şirin)

Belsinspor: Batuhan Arı, Ömer Söyler, Emre Yenidoğan, Burak Yalçınkaya, Berkay Kaya, Kerim Karimiş, Ahmet Temur, Barış Yücel, Görkem Çavdar, Uğur Alper, Zafer Kekeç (Dk. 40 Doğukan Gültekin) (Dk. 55 Mehmet Bozdoğan)

Goller: Dk. 3 Samet Duygu, Dk. 15,90 Galip Akyıldız (Kayseri İdmanyurdu) Dk. 41 Berkay Kaya, Dk. 60 Emre Yenidoğan (Belsinspor)