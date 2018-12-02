İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1.

Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren Kayseri İdman Yurdu, güçlü rakibi Belsinspor'u son dakikada bulduğu gol ile 3-2 yenerek altın değerinde üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Hakan Çam **, Dursun Asutay **, Mustafa Kalaycı **


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik, Yasin Silay, Nuri Avcı, Alim Usta, Mustafa Karakaya, Ahmet Karahan, Rahim Özlü, Orhan Çınar, Samet Duygu (Dk. 75 Hüseyin Özer), Galip Akyıldızx, Ömer Işık (Dk. 78 Oğuzhan Şirin)


Belsinspor: Batuhan Arı, Ömer Söyler, Emre Yenidoğan, Burak Yalçınkaya, Berkay Kaya, Kerim Karimiş, Ahmet Temur, Barış Yücel, Görkem Çavdar, Uğur Alper, Zafer Kekeç (Dk. 40 Doğukan Gültekin) (Dk. 55 Mehmet Bozdoğan)


Goller: Dk. 3 Samet Duygu, Dk. 15,90 Galip Akyıldız (Kayseri İdmanyurdu) Dk. 41 Berkay Kaya, Dk. 60 Emre Yenidoğan (Belsinspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.