İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1.

Amatör Küme U-19 Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Yıldızları'nı rahat bir oyun ile 5-1 mağlup eden Kayseri Yolspor, puanını 13'e çıkartarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Oğuzhan Çadır **, Dursun Asutay **, Fazlı Işık **


Saha Komiseri: Zihni Nargiz


Kayseri Yolspor: Sadettin Kahraman, Birhat Yağbasan (Dk. 85 Emirhan Çalış), Nejat Karabıyık, Said Gündoğan, Ramazan Cingi, Ahmet Korkmaz (Dk. 87 Kaan Sağnak), Doğukan Örnek (Dk. 63. İsmail Yıldırım), Yunus Güneri, Mustafa Saylağx, Mustafa Ekinci, Samet Uçar


Anadolu Yıldızları: Enes Özgen, Osman Göktürk, Samet Atsız, Ali Yıldız (Dk. 46 İsmail Büyüköztürk), Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Hasancan Polat (Dk. 59 Kaan Delice), Karahan Hamurcu, Mehmet Aydın, Berat Aydemir


Goller: Dk. 32 ve 89 Mustafa Saylağ, Dk. 35 Yunus Güneri, Dk. 38 Mustafa Ekinci, Dk. 85 (k.k) İsmail Büyüköztürk (Yolspor) Dk. 67 Galip Bayram (Anadolu Yıldızları)


Kırmızı Kart: Dk. 90 Mehmet Aydın (Anadolu Yıldızları)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.