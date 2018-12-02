Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Amatör Küme U-19 Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Yıldızları'nı rahat bir oyun ile 5-1 mağlup eden Kayseri Yolspor, puanını 13'e çıkartarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Oğuzhan Çadır **, Dursun Asutay **, Fazlı Işık **

Saha Komiseri: Zihni Nargiz

Kayseri Yolspor: Sadettin Kahraman, Birhat Yağbasan (Dk. 85 Emirhan Çalış), Nejat Karabıyık, Said Gündoğan, Ramazan Cingi, Ahmet Korkmaz (Dk. 87 Kaan Sağnak), Doğukan Örnek (Dk. 63. İsmail Yıldırım), Yunus Güneri, Mustafa Saylağx, Mustafa Ekinci, Samet Uçar

Anadolu Yıldızları: Enes Özgen, Osman Göktürk, Samet Atsız, Ali Yıldız (Dk. 46 İsmail Büyüköztürk), Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Hasancan Polat (Dk. 59 Kaan Delice), Karahan Hamurcu, Mehmet Aydın, Berat Aydemir

Goller: Dk. 32 ve 89 Mustafa Saylağ, Dk. 35 Yunus Güneri, Dk. 38 Mustafa Ekinci, Dk. 85 (k.k) İsmail Büyüköztürk (Yolspor) Dk. 67 Galip Bayram (Anadolu Yıldızları)

Kırmızı Kart: Dk. 90 Mehmet Aydın (Anadolu Yıldızları)