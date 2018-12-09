Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Kocasinan Şimşekspor, grupta son sırada yer alan Kocasinan Gençlikspor’u 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Kocasinan Şimşekspor, grupta son sırada yer alan Kocasinan Gençlikspor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Ömer Hürcan Yücel, Recep Güneş, Burhan Başpınar
Saha Komiseri: Ferhat Şafak
Kocasinan Şimşek: Arda Yücel, Furkan İlhan, Mertcan Babayiğit, Okan Çetiner, Abdülkadir Baykaldı, Emircan Yıldırım, Oğuzhan Örs, Cengizhan Güler, Berkay Arıx, Mehmet Yay, Mehmet Engin
Kocasinan Gençlik: Furkan Öztürk, Ahmet Eren, Osman Kahveci, Batuhan Öztürk, Serhat Sönmez, Murat Aktaş (Dk. 58 Adem Tarhan), Ahmet Kahveci, Davut Öğden, Ali Arslan, Mehmet Çolakoğlu, Mustafa Bayındır
Goller: Dk. 8,28,41 Batuhan Arı, Dk. 12 Mehmet Yay, Dk. 33 Mehmet Ergin, Dk. 80 Okan Çetiner (K.Şimşek)