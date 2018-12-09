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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.


Stat Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Ömer Kılıç, Ahmet İnci, Furkan Uçar


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Argıncık Esnafspor: Said Kocaoğlu, Ahmet Servi, Arifcan Aldemir, Doğan Çorboğa, Ahmet Dayan, Özkan Yağmur, Yusuf Koçkat, Batuhan Çalışır, Muhterem Köse, Durmuş Tarım, Mücahit Çelik


Gençlerbirliği: Harun Bayram, Fatih Aktaş, Burak Karabulut, Umut Tunç, Caner Dilli, Mert Cingöz, Batuhan Akın, Eren Demir, Samet Aydın, Hasan Pamuk, Emre Gezgin


Gol: Dk. 85 Durmuş Tarım (Argıncık Esnaf)

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