Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Talasgücü, kümede kalma mücadelesi içindeki rakibi Argıncık Esnafspor'u 6-0 yenerek 9. hafta sonunda puanını 22'ye yükseltti.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Arman Erkılıç, Levent Yeşilyurt, Mehmet Türk

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Talasgücü Belediye U-19: Semih Bahar, Uğur Taşpınar, Muhammed Şahinkaya, Eray Eker, Yakupcan Yazgan, Dursun Yıldız, Kaan Şahin, Ali Avcı, Mustafa Erkoç, Batuhan Şimşek, Muhammed Aktan (Dk. 46 Kubilay Türkx)

Argıncık Esnafspor U-19: Said Kocaoğlu, Ahmet Servi, Arif Can, Doğan Çorboğa, Ahmet Dayan, Özkan Yağmur, Yusuf Koçkat, Can Köse, Kadir Aygül, Durmuş Tarım, Mücahit Çelik

Goller: Dk. 28 Batuhan Şimşek, Dk. 35 Uğur Taşpınar(pen), Dk. 52,82 Kaan Türk, Dk. 68 Kaan Şahin, Dk. 75 Yakupcan Yazgan (Talasgücü Belediyespor)