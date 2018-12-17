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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1.

Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Talasgücü, kümede kalma mücadelesi içindeki rakibi Argıncık Esnafspor'u 6-0 yenerek 9. hafta sonunda puanını 22'ye yükseltti.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç, Levent Yeşilyurt, Mehmet Türk


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Talasgücü Belediye U-19: Semih Bahar, Uğur Taşpınar, Muhammed Şahinkaya, Eray Eker, Yakupcan Yazgan, Dursun Yıldız, Kaan Şahin, Ali Avcı, Mustafa Erkoç, Batuhan Şimşek, Muhammed Aktan (Dk. 46 Kubilay Türkx)


Argıncık Esnafspor U-19: Said Kocaoğlu, Ahmet Servi, Arif Can, Doğan Çorboğa, Ahmet Dayan, Özkan Yağmur, Yusuf Koçkat, Can Köse, Kadir Aygül, Durmuş Tarım, Mücahit Çelik


Goller: Dk. 28 Batuhan Şimşek, Dk. 35 Uğur Taşpınar(pen), Dk. 52,82 Kaan Türk, Dk. 68 Kaan Şahin, Dk. 75 Yakupcan Yazgan (Talasgücü Belediyespor)

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