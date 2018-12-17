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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1.

Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşlaşmasında Kocasinan Gençlikspor ile Kayseri İdman Yurdu 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Kemal Deliktaş, Fulya Fırat, Levent Yeşilyurt


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Kocasinan Gençlik U-19: Burak Üzüm, Osman Kahveci, Mustafa Bayındır, Ahmet Kahveci, Serhat Sönmez, Can Aktaş, Mehmet Çolakoğlu (Dk. 60 Davut Öğden), Batuhan Öztürk, Şerafettin Sevim (Dk. 68 Bilal Yıldırım), Celal Artıran, Furkan Çınar


Kayseri İdman Yurdu U-19: Samet Tecik, Yasin Bilay, Nuri Avcı, Safa Usta, Mustafa Karakaya, Ahmet Karahan, Rahim Özlü, Orhan Çınar (Dk. Oğuz Gürbüz), Samet Duygu, Galip Akyıldız, Hüseyin Özer *


Gol: Yok

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