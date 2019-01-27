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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1.

Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Yolspor, ligde kalma yarışı veren Kılıçaslan Yıldızspor önünde iki kez yenik duruma düşmesine rağmen maçı 4-2 kazanmayı bildi.



Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Ömer Faruk Karaduman, Harun Soyeşik, Muhammed Ülker


Saha Komiseri: Zehni Nargiz


Yolspor U-19: İmdat Mercan, Efehan Çimen, Birhat Yağbasan, Said Emre, Ramazan Cıngı, Ahmet Kahramanoğlu, İbrahim Örnek (Bahattin Ardıç), Yunus Güneri, Mustafa Saylağ, Mustafa Ekinci, Samet Uçarxx


Kılıçaslan Yıldız U-19: Görkem Koç, Ömer Faruk, Osman Kersanlı, Çağrı Polat, Osman Altunal , Ozan Karacabey,Güray Kepenek, Hüseyin Şanlar, İbrahim Özkan, Hakan Yıldız, Ali Ilık


Goller: Dk. 40 Birhat Yağbasan (pen), Dk.60 Said Emre, Dk.75,84 Bahattin Ardıç (Yolspor)Dk.19 Hakan Yıldız, Dk.55 Çağrı Polat (K.Yıldız)

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