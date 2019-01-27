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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1.

Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk iddiasını sürdüren Erkiletspor, ligde son sırada yer alan rakibi Kocasinan Gençlikspor'u ilk yarıda attığı goller ile 6-1 mağlup etti.



Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Mehmet Altıparmak *, Kemal Hattatioğlu *, Murat Yakut **


Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz


ErkiletsporU-19: Alper Kardaş *, Yasin Tarım *, Taha Dal *, Ahmet Özdemir *, Nurettin Murat *, Hakan Düşmez *,Bilal Akın *, Tolgahan Alan *,Talha Yıldırım *, Mesut Can *, Enes Solak **


Kocasinan Gençlik U-19: Burak Üzüm *, Osman Kahveci *, Mustafa Bayındır *, Ahmet Kahveci *, Eren Yazıcı *, Murat Aktaş *, Kağan Odabaşı *, Mehmet Çolakoğlu *, Şerafettin Sevim *, Batuhan Öztürk *, Celal Artıran *


Goller: Dk.5 Nurettin Murat, Dk.8,28 Enes Solak, Dk.20 Mesut Can(pen), Dk.25,45 Muhammed Talha (Erkilet) Dk.27 Kağan Odabaşı

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