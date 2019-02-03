Kayseri 1.
Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Talasgücü Belediyespor, zayıf rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 10-0 yenerek yoluna devam etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır, Hakan Çam, Mehmet Türk
Talasgücü Belediye U-19: Ali Çamdeviren, Uğur Taşpınar, İbrahim Şahinkaya (Dk.49 Emircan Akkaya), Eray Eker (Dk.49 Mustafa Bayram), Haydar Şahin, Ali Avcı, Kaan Melül, Muhammet Aktan (Dk.49 İsmail Işık), Kaan Türk, Mustafa Erkoç, Faruk Demir
Kayseri İdman Yurdu: Samet Ferik, Yasin Silay, Nuri Avcı, Safa Usta, Mustafa Karakaya, Efe Ünal (Dk.61 Oğuzhan Çınar), Oğuzhan Şirin, Yusuf Yazanel, Berat Şahiner, Orhan Çınar (Dk.46 Hüseyin Özer), Galip Akyıldız
Goller: Mustafa Erkoç (dk. 11,18,30), Kaan Türk (dk. 14,31,63), Kaan Melül (dk. 37,51), Muhammet Aktan (dk. 60), Ali Avcı (dk. 82) (Talasgücü Belediye)