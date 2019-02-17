Kayseri 1.
Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderliği elinde bulunduran Kocasinan Şimşekspor, rakibi Esen Makina Belsinspor'u 5-1 yenerek zirve yolunda önemli bir adım daha attı.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Mehmet Altıparmak, Hüseyin Gencan, Fatih Yıldırım
Kocasinan Şimşekspor U-19: Ahmet Arda, Yunus Emre, Mehmet Selvi, Abdulkadir Baykaldı, Okan Çetiner, Cengizhan Güler, Eren Topuz, Yasin Eker, Berkay Arı, Emircan Yıldırım, Furkan Aslan
E.M.Belsinspor U-19: Mustafa Aslan , Ömer Söyler, Ahmet Temur, Doğukan Gültekin, Enes Yıldırım, Mikail Karaman, Emre Yenidoğan, Furkan Mortaş, Tolga Altun, Görkem Çavdar, Berkay Kaya,
Goller: Dk. 6, 68 Eren Topuz, Dk. 16 Emircan Yıldırım, Dk. 40 Furkan Aslan, Dk. 76 Okan Çetiner (Kocasinan Şimşekspor) , Dk. 70 Emre (Belsinspor)