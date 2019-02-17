Kayseri 1.
Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 No
Hakemler: Oğuzhan Çınar, Ömer Kılıç, Samet Uzun
Saha Komiseri: Hamit Şen
Kılıçaslan Yıldızspor U-19: Ahmet Çelik, Can Baldur, İsmail Polat, Faruk Kalkan, Hüseyin Sanlak, Güray Kepenenek (Dk.46 Ali Ilık), Osman Altunal, İbrahim, Ozan Karacabey ( Dk.65 Samet Oğuz), Hakan Yıldız, Furkan Ata
Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özgen, Osman Kaçkar, Samet Atsız, Ali Yıldız, Hasan Polat, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Murat Aydın, Karahan Hamurcu, Kaan Delice, Berat Aydemir
Goller: Dk.18 Osman Altunal, Dk. 27 İbrahim, Dk. 50 Hakan Yıldız, Dk. 62 Ali Ilık (pen), Dk. 70 Samet Oğuz (Kılıçaslan Yıldız)