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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1.

Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 No


Hakemler: Oğuzhan Çınar, Ömer Kılıç, Samet Uzun


Saha Komiseri: Hamit Şen


Kılıçaslan Yıldızspor U-19: Ahmet Çelik, Can Baldur, İsmail Polat, Faruk Kalkan, Hüseyin Sanlak, Güray Kepenenek (Dk.46 Ali Ilık), Osman Altunal, İbrahim, Ozan Karacabey ( Dk.65 Samet Oğuz), Hakan Yıldız, Furkan Ata


Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özgen, Osman Kaçkar, Samet Atsız, Ali Yıldız, Hasan Polat, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Murat Aydın, Karahan Hamurcu, Kaan Delice, Berat Aydemir


Goller: Dk.18 Osman Altunal, Dk. 27 İbrahim, Dk. 50 Hakan Yıldız, Dk. 62 Ali Ilık (pen), Dk. 70 Samet Oğuz (Kılıçaslan Yıldız)

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