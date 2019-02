Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, rakibi Argıncık Esnasfpor'u 2-0 mağlup etti.

Stat Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Kemal Deliktaş, Esra Yılmaz

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Anadolu Yıldızları: Ertan Akgüneş, Osman Kaçkar, Samet Adsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Hasan Polat, Karahan Hamurcu, Kaan Delice, Berat Aydemir

Argıncık Esnafspor: Said Kocaoğlu, Ahmet Servi, Can Aldemir, Doğan Çarboğa, Can Köse, Hamdi Tavşan, Yusuf Koçkat, Mehmet Şahin, Ahmet Görek, Eren Atıcı, Mücahit Çelik

Goller: Dk.28 Kaan Delice, Dk. 88 Berat Aydemir( Anadolu Yıldızları)

Kırmızı Krat: Karahan Hamurcu (Anadolu Yıldızları), Dk. 87 Mehmet Şahin (Argıncık Esnaf)