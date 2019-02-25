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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, rakibi Argıncık Esnasfpor’u 2-0 mağlup etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, rakibi Argıncık Esnasfpor'u 2-0 mağlup etti.


Stat Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Kemal Deliktaş, Esra Yılmaz


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Anadolu Yıldızları: Ertan Akgüneş, Osman Kaçkar, Samet Adsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Hasan Polat, Karahan Hamurcu, Kaan Delice, Berat Aydemir


Argıncık Esnafspor: Said Kocaoğlu, Ahmet Servi, Can Aldemir, Doğan Çarboğa, Can Köse, Hamdi Tavşan, Yusuf Koçkat, Mehmet Şahin, Ahmet Görek, Eren Atıcı, Mücahit Çelik


Goller: Dk.28 Kaan Delice, Dk. 88 Berat Aydemir( Anadolu Yıldızları)


Kırmızı Krat: Karahan Hamurcu (Anadolu Yıldızları), Dk. 87 Mehmet Şahin (Argıncık Esnaf)

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