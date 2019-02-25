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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 8-1 yenerek üç puana uzandı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan Gençlikspor'u 8-1 yenerek üç puana uzandı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Kemal Deliktaş, Ömer Kılıç, Mehmet Buğra İğde


Saha Komiseri: Hamit Şen


Kayseri Yolspor: İmdat Mercan, Efe Çimen, İsmail Yıldırım, Birhat Yağbasan, Ramazan Cingi, Ahmet Korkmaz, Ahmet Kahramanoğlu, Yunus Güneri, Mustafa Sağla, Samet Uçar, Bahattin Ardıç


Kocasinan Gençlikspor: Burak Üzün, Osman Kahveci, Mustafa Bayındır, Ahmet Kahveci, Serhat Sönmez, Can Aktaş, Mehmet Çolakoğlu, Davut Öğdem, Şerafettin Sevin, Batuhan Öztürk, Ali Arslan


Goller: Dk.7, 26, 58 Mustafa Sağla, Dk. 21 Ahmet Korkmaz, Dk. 53 Bahattin Ardıç, Dk, 13, 38, 76 Birhat Yağbasan (Yolspor), Dk. 86 Ali Arslan (K.Gençlik)

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