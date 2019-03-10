Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 20.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 20. hafta maçında ligde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Erkiletspor'u 2-1 yendi.
Stat: Argıncık 2
Hakemler: Onur Öztan, Hüseyin Gencan, Mehmet Karakaya
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Argıncık EsnafsporU-19: Said Kocaoğlu, Yiğit Aslantaş, Ahmet Servi, Doğan Çorboğa, Can Köse, Hamdi Tavşan, Yusuf Koçkat, Ahmet Görek, Fırat Karakaya, Durmuş Tarımx, Mücahit Çelik
Erkiletspor U-19: Yasin Gencer, Bayram Kenger, Yasin Dağdelen, Murat Taha, Mesut Can, Nurettin Murd, Hakan Düşmez, Doğkan Özbek, Yasin Tarım, Enes Çalık
Goller: Dk.30 Mücahit Çelik, Dk.90+3 Durmuş Tarım (Argıncık Esnaf), Dk.75 Hakan Düşmez (Erkilet)