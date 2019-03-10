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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları’nı Birhat Yağbasan’ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı Birhat Yağbasan'ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Ahmet Sinan Berköz, Okan Ceylan, Metehan Berat Turgut


Saha Komiseri: İlyas Öksüz


Kılıçaslan Yıldız U-19: Görkem Kayra, İsmail Kerşanlı, Ali Nur, Hasan Sancak, İsmail Polat, Faruk Kalkan, Osman Altunal, Güray Kepenenk, Samet Oğuz, Çağrı Polat, İbrahim Fırın


Gençlerbirliği U-19: Eray Şahin , Burak Karabulut, Birol Osman, Ahmet Topal , Hüseyin Uytur, Batuhan Tekin, Ahmet Öztürk, Serhat Pakır, Sezai Küçük, Fatih Aktaş, Yunus Emre


Golleri: Dk.26,40 İbrahim Fırın, Dk.35,83 Çağrı Polat, Dk.44 Ali Nur (K.Yıldız) Dk.42 Birol Osman, Dk.57 Fatih Aktaş (Gençlerbirliği)


Kırmızı Kart: Dk.81 Burak Karabulut (Gençlerbirliği)

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