Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları’nı Birhat Yağbasan’ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı Birhat Yağbasan'ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Ahmet Sinan Berköz, Okan Ceylan, Metehan Berat Turgut
Saha Komiseri: İlyas Öksüz
Kılıçaslan Yıldız U-19: Görkem Kayra, İsmail Kerşanlı, Ali Nur, Hasan Sancak, İsmail Polat, Faruk Kalkan, Osman Altunal, Güray Kepenenk, Samet Oğuz, Çağrı Polat, İbrahim Fırın
Gençlerbirliği U-19: Eray Şahin , Burak Karabulut, Birol Osman, Ahmet Topal , Hüseyin Uytur, Batuhan Tekin, Ahmet Öztürk, Serhat Pakır, Sezai Küçük, Fatih Aktaş, Yunus Emre
Golleri: Dk.26,40 İbrahim Fırın, Dk.35,83 Çağrı Polat, Dk.44 Ali Nur (K.Yıldız) Dk.42 Birol Osman, Dk.57 Fatih Aktaş (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Dk.81 Burak Karabulut (Gençlerbirliği)