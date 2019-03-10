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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları’nı Birhat Yağbasan’ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı Birhat Yağbasan'ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Murat Özçetin, Okan Ceylan, Fatih Mehmet Koç


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Kayseri Yolspor U-19: İmdat Mercan, Efehan Çimen, İsmail Yıldırım, Kaan Sağnak (Tahir Karazehir), Emirhan Çalış, Ahmet Korkmaz, Birhat Yağbasan (Ömer Akgül), Ramazan Cıngı, Mustafa Saylağ, Yunus Güneri, Bahattin Ardıç


Anadolu Yıldızları U-19: Ertan Akgüneş, Osman Kaçkar, Samet Adsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Hasan Polat, Karahan Hamurcu, Kaan Delice, Berat Aydemir


GOL: Dk.75 Birhat Yağbasan (Yolspor)

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