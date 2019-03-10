Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları’nı Birhat Yağbasan’ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı Birhat Yağbasan'ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Murat Özçetin, Okan Ceylan, Fatih Mehmet Koç
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Kayseri Yolspor U-19: İmdat Mercan, Efehan Çimen, İsmail Yıldırım, Kaan Sağnak (Tahir Karazehir), Emirhan Çalış, Ahmet Korkmaz, Birhat Yağbasan (Ömer Akgül), Ramazan Cıngı, Mustafa Saylağ, Yunus Güneri, Bahattin Ardıç
Anadolu Yıldızları U-19: Ertan Akgüneş, Osman Kaçkar, Samet Adsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Hasan Polat, Karahan Hamurcu, Kaan Delice, Berat Aydemir
GOL: Dk.75 Birhat Yağbasan (Yolspor)