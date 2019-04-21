Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin son haftasında iddiası bulunmayan iki takım Esen Makina Belsinspor ile Kılıçaslan Yıldızspor, Organize Sanayi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı goller ile 1-1 tamamlandı.

Stat: Organize Sanayi

Hakemler: Ömer Faruk Karaduman, Ahmet Çıtak, Hüseyin Zorludemir

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Esen Makina Belsinspor U-19: Burhan Şahin, Ahmet Temur, Emre Yenidoğan, Berkay Kaya, Samet Gümüş, Uğur Alper, Zafer Kekeç (Dk. 76 Mikail Karaman), Ömer Söyler, Tolga Altun, Batuhan Arı, Enes Yıldırım

Kılıçaslan Yıldızspor: Ahmet Çelik, H.Günay Kepenek, Hakan Yıldız, Safa Zorlu, İsmail Polat, Şahin Bakar (Dk. 46 Ö.Faruk Kalkan), Yusuf Yalçın, Hüseyin Can Karaman, M.Ali Kaplan (Dk. 46 Ozan Karacabey), Burak Erdal (Dk. 46 Yusuf Şahin), İbrahim Özdin

Goller: Ömer Söyler Dk. 23 (Esen Makina Belsin)İbrahim Özdin Dk. 80 (Kılıçaslan Yıldızspor)