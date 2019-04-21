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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin son haftasında iddiası bulunmayan iki takım Esen Makina Belsinspor ile Kılıçaslan Yıldızspor, Organize Sanayi Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin son haftasında iddiası bulunmayan iki takım Esen Makina Belsinspor ile Kılıçaslan Yıldızspor, Organize Sanayi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı goller ile 1-1 tamamlandı.


Stat: Organize Sanayi


Hakemler: Ömer Faruk Karaduman, Ahmet Çıtak, Hüseyin Zorludemir


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Esen Makina Belsinspor U-19: Burhan Şahin, Ahmet Temur, Emre Yenidoğan, Berkay Kaya, Samet Gümüş, Uğur Alper, Zafer Kekeç (Dk. 76 Mikail Karaman), Ömer Söyler, Tolga Altun, Batuhan Arı, Enes Yıldırım


Kılıçaslan Yıldızspor: Ahmet Çelik, H.Günay Kepenek, Hakan Yıldız, Safa Zorlu, İsmail Polat, Şahin Bakar (Dk. 46 Ö.Faruk Kalkan), Yusuf Yalçın, Hüseyin Can Karaman, M.Ali Kaplan (Dk. 46 Ozan Karacabey), Burak Erdal (Dk. 46 Yusuf Şahin), İbrahim Özdin


Goller: Ömer Söyler Dk. 23 (Esen Makina Belsin)İbrahim Özdin Dk. 80 (Kılıçaslan Yıldızspor)

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