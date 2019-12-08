Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor'u 4-1 gibi farklı bir skor ile geçen Anadolu Yıldızları, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Stat Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz, Metehan Berat Turgut, Barışcan Ateş

Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy, Oğuzhan Şimşek, Samet Atsız, Mustafa Oktay, Ali Yıldız, Emre Şahin, Eray Yazılıtaş ***, Mustafa Yılmaz ***, Karahan Hamurcu ***( Dk. 85 Hasan Dalkılıç), Murat Aydın ( Dk. 88 Samet Bulut), Berat Aydemir ( Dk. 88 Baran Ayar)

Erkiletspor: Osman Gündoğdu, Hüseyin Yalçın, Bahadır Sarıçiçek, Murat Dal, Osman Sönmez ( Dk. 73 Eren Yurdakon), Ömer Kaya, Bekir Arslan, Murat Atasever, Yasin Dağdelen, Okan Ateş, Nurettin Murat

Goller: Murat Dal Dk. 60 ( Erkiletspor) , Mustafa Yılmaz Dk. 43, 50 ve 75 , Karahan Hamurcu Dk. 65 ( Anadolu Yıldızları )

Kırmızı Kart: Bekir Arslan Dk. 82 ( Erkiletspor )