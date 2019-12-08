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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Lig’nin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Demirspor’u 6-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Lig'nin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Demirspor'u 6-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Birtan Ekren, Samet Uzun, Onur Aydın


Demirspor: Yüksel Karslıoğlu, Alican Koçer ( Dk. 75 Murat Çakmak), Emircan Koçer, Sefa Akkaya, Adem Ulu ( Dk. 67 Ali Bektaş), Behçet Ekinci, İsmail Killik, Anıl Taş, Mehmet Koçak, Taha Kınacı ( Dk. 46 Serkan Erdoğan) , Furkan Erdoğan


Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy, Furkan İlhan, Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, Abdulkadir Baykaldı, Yasin Eker, Furkan Aslan ( Dk. 70 Utku Mesut Erdem), Kadir Eren Üçal, Berkay Arı ( Dk. 50 Mustafa Bulut) , Yusuf Aslan ( Dk. 65 Ufuk Durman), Abdülkadir Söyler


Goller: Furkan Aslan Dk. 10, 25 ve 45 , Ufuk Durman Dk. 72 , Abdülkadir Söyler Dk. 75 , Utku Mesut Erdem Dk. 85 ( Kocasinan Şimşekspor) , Serkan Erdoğan Dk. 80 (Demirspor)


Kırmızı Kart Kadir Eren Üçal Dk. 38 (Kocasinan Şimşekspor)

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