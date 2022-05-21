Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Kıranardıspor: 4 - Kayseri İdman Yurdu: 1

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu’nu 4-1 mağlup ettiStat: Argıncık Stadı 2 Nolu SahaHakemler: Hüseyin Keğin xx, Selahattin Ak xx, Nusret Yıldırım xxYeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı x, Mikail Polat x, Fatih Han Kayar xx, Murad Çadır xx, Mustafa Aydın xx, Metin Enes Tokgöz xx, (Engin Bıyıklıoğlu x dk.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup etti
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Selahattin Ak, Nusret Yıldırım
Yeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı, Mikail Polat, Fatih Han Kayar, Murad Çadır, Mustafa Aydın, Metin Enes Tokgöz, (Engin Bıyıklıoğlu dk.85), Ferhat Aslan, (Talha Kör dk.75), Raşit Cengiz, (Gökhan Arıkan dk.85), İlhan Coşkun, Engin Altuntaş, Mustafa Yorulmaz, (Furkan Ahmet Demir dk.65)
Kayseri İdman Yurdu: Orhan Türkmen, İdris Ülger, Nuri Avcı, Furkan Aldemir, Ali Bozkurt, Safa Can Deveci, Mehmet Bozkurt, Süleyman Kaan Yıldırım, (Enes Aksan dk.80), Hanifi Can Söğüt, Rahim Özlü, Ahmet Karahan, (Onur Akyıldız dk.65)
Goller: Mustafa Yorulmaz dk.6-9, İlhan Coşkun dk.79-82 (Yeni Kıranardıspor) Hanifi Can Söğüt dk.40 (Kayseri İdman Yurdu)