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Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı

Kayseri Adem Özbek 1.

Amatör Küme 2021-2022 sezonu, hafta sonu oynanan 6. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.


Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada toplam 112 gol atıldı. En farklı galibiyeti A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, Güneşli Gençlikspor'u 14 - 0 yenerek alırken, 2 maç ise berabere bitti.


1. Amatör Küme 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:


Gaziosmanpaşaspor 14-0 Güneşli Gençlikspor


Kocasinan Yemlihaspor 5-1 Bünyan Belediyespor


Yeni Kıranardıspor 6-1 Talas İdman Yurduspor


Yahyalı Gençlerbirliği 5-5 Erciyes İdmangücü


Kayseri Simya Kolejispor 8-3 Cırgalanspor


Kocasinan Gençlikspor 1-0 Yeni Esenspor


Sindelhöyükspor 2-0 Yeşilspor


Yerköyspor 4-2 Argıncık Esnafspor


Sungur FK 7-0 Yeşilhisar Belediyespor


Argıncıkspor 5-0 Kuşçu Mithatpaşaspor


Develi Erciyesspor 3-0 Sarız Anadoluspor


Anadolu Yıldızları 2-0 Talas Denizspor


Kılıçaslan Yıldızspor 7-2 Yeşilspor


Kafkasspor 4-0 Döğerspor


Sümerspor 2-1 Belsinspor


Makfitspor 3-0 Anayurt Final


Erciyesgücüspor 7-1 Fevzi Çakmakspor


Sosun Birlikspor 3-2 Akkışla Gençlikspor


Palasspor 2-0 Kayseri Göktürkspor


İsmail Okumuşspor 1-1 Güneşspor


1966 Turanspor 1-1 Demirspor

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