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Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı

Kayseri Adem Özbek 1.

Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile başladı.


Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 1. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada 98 gol atıldı. D Grubunda Anadolu Yıldızları ile E Grubunda Yeni Erciyesspor ilk haftayı hükmen kazandılar. 1.Amatör Küme 1. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:



A GRUBU


Cırgalanspor 3-3 Erciyes İdmangücü


Kayseri Simya Koleji 1-2 Gazi Osman Paşa


Büyüleyenspor 2-1 Güneşli Gençlikspor


İsmail Okumuş 7-1 Yahyalı Gençlerbirliği



B GRUBU


Yerköyspor 9-1 Yeşilsspor


Kayseri İdman Yurdu 2-5 Yeni Kıranardı


Yeni Esenspor 0-3 Kayseri Meysuspor


K.Gençlikspor 1-0 Sindelhöyükspor



C GRUBU


Yeşilhisar Belediyespor 1-2 1966 Turanspor


Sungur FK 3-0 K.Mithatpaşaspor


Cuma Uluçay Talasspor 2-2 K.Demirspor


Sarız Anadoluspor 2-6 Argıncıkspor



D GRUBU


Kafkasspor 3-0 Kılıçaslan Yıldızspor


Erkiletspor 5-0 Develi 1954 Gençlikspor


Anadolu Yıldızları 3-0 K.Sağlıkspor (Hükmen)


Talas Denizspor 4-3 Y.B.Şafakspor



E GRUBU


Bünyan Belediyespor 2-1 Belsinspor


Anayurt Finalspor 0-3 Sümerspor


Y.Erciyesspor 3-0 Olimpik Gençlik (Hükmen)


Yemlihaspor 3-1 Pınarbaşı Belediyespor



F GRUBU


Göktükspor 2-2 Anbar Kızılırmakspor


Palasspor 4-1 Fevzi Çakmakspor


İncesu Gençlik 1-0 Akkışla Gençlik


Sosun Birlikspor 1-3 Erciyesgücü

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