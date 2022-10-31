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Kayseri 1. Amatör Küme'de 6. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme'de 6.hafta tamamlandı. Amatör Küme'de cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken 3 grupta oynanan 14 maçta 79 gol atıldı.



A Grubunda 5 maçta 31 gol, B Grubunda 5 maçta 26 gol ve C Grubunda 4 maçta 22 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK ve B Grubunda Belsinspor liderliklerini sürdürürken C Grubu'nun yeni lideri ise Buğdaylıspor oldu. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;



A Grubu


İsmail Okumuş FK 6-1 Sanayi Esnafspor


Kafkasspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor


Cuma Uluçay Talasspor 7-2 Kılıçaslan Yıldızspor


İncesu Gençlikspor 2-6 Güneşspor


Yerköyspor 1-2 Tomarza Belediyespor



B Grubu


Anadolu Yıldızları 5-1 Yahyalı Gençlerbirliği


Talas Anayurtspor 6-1 Yeni Erciyesspor


Yeni Kıranardı 1-1 Develi 1954 Gençlik


Sindelhöyükspor 5-1 Göktürkspor


Kayseri İdman Yurdu 0-5 Belsinspor



C Grubu


Erkiletspor 0-2 Buğdaylıspor


Sosun Birlikspor 5-3 Demirspor


Palasspor 5-2 Argıncık Esnafspor


Bünyan Belediyespor 5-0 Talas Denizspor


Erciyesgücü FK 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)

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